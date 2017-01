เปิดพื้นที่ให้ความคิดเติมชีวิตด้วยบทสนทนา 4 ประเด็นจากคนดังหลากวงการ ฟังสนุก เติมเต็มทุกรส ครบทุกแรงบันดาลใจ 1. PUSH YOUR LIMIT | ชีวิตดีเริ่มที่เรา 2. ความสำเร็จไม่มีทางลัด | THE LONG ROAD TO SUCCESS 3. SOCIAL "ME ...